Залесенность Татарстана оценивается в 19,6%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Общая залесенность Татарстана составляет 19,6% — это фактически покрытые зелеными насаждениями территории, которые требуют контроля и надзора. Об этом рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

— Общая площадь защитных насаждений в республике по нашей оценке составляет 145 тысяч га, это более 2% его территории. Таким образом, общая залесенность Республики Татарстан, можно считать, составляет 19,6%, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В настоящее время леса в Татарстане занимают территорию площадью 1 млн 286 тысяч га. Показатель лесистости остался без изменений — 17,5%.

Как стало известно «Реальному времени», с этого года в Татарстане уменьшат площадь лесного фонда, которую будут облетать авиационные патрули. Вместе с тем увеличились затраты и количество маршрутов.

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Татьяна Демина