МИД: страны Запада организовали 175 тысяч кибератак во время выборов в России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Страны Запада пытались сорвать избирательную кампанию в России, организовав более 170 тысяч кибератак за время выборов, сообщил специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.



— Со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Например, только за время выборов 8—10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, причина атак может заключаться в том, что «на Западе серьезно расстроены успехами российской власти».

Средняя явка на выборы по России, по предварительным данным, составила 43,5% — участие в Едином дне голосования приняли свыше 45 млн из 67 млн потенциальных избирателей. Днем сообщалось, что было избрано 33 тыс. кандидатов от 13 партий.

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Маргарита Головатенко