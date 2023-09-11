Космонавты установили рекорд по длительности нахождения на МКС во время полета

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установили рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС) за время одной экспедиции, сообщает ТАСС.



Космонавты в 20:40:11 мск превысили достижение их коллеги Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссию продлили до 27 сентября 2023-го из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля «Союз МС-22» 15 декабря. Для их возвращения вывели корабль «Союз МС-23».

Напомним, МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах, так как она стареет. Как отметил глава НАСА Билл Нельсон, в будущем работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.



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Маргарита Головатенко