МКС сведут с орбиты в 2030—2031 годах

Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах. Такое заявление сделал глава НАСА Билл Нельсон.

— Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030—2031 годах, — передает слова Нельсона «РИА Новости».

Он напомнил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.

Фото: vk.com/roscosmos

В среду, 19 апреля, российские астронавты совершили первый в 2023 году выход в открытый космос. Они провели за бортом МКС 7 часов 55 минут. Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся в ноябре 2022 года. Тогда Петелин и Прокопьев провели снаружи станции 6 часов 25 минут.

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Айрат Назипов