Аквапарк «Барионикс» в Казани откроется 20 мая

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Аквапарк «Барионикс» в Казани откроется 20 мая, открытие состоится в 10.00, сообщили в пресс-службе аквапарка.

В мае аквапарк будет работать по средам, четвергам и пятницам, с 11.00 до 21.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 22.00. В понедельник и вторник — профилактические дни.

Срок действия билетов и последнюю дату активации абонементов, приобретенных онлайн, продлят до 9 июля текущего года.

Аквапарк «Барионикс» был закрыт с сентября 2021 года по март 2022-го из-за того, что у него заканчивался договор аренды, а переговоры с новым собственником комплекса зашли в тупик. Однако даже решив вопрос с помещением, ему не удалось проработать больше года — с 5 декабря прошлого года заведение ушло на «зимние каникулы». На официальном сайте «Барионикса» сообщалось, что «отдыхать» аквапарк будет до 15 апреля, а во время закрытия в нем будут проводиться ремонтные работы.

Затем «Барионикс» вновь сдвинул сроки открытия. Запланированную на 10 мая дату открытия перенесли на 15—20 мая.

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Маргарита Головатенко