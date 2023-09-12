Новости общества

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса

06:30, 12.09.2023
Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 12 сентября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков и северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану прогнозируется от +16 до +21 °С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на этой неделе сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +4 °С.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также