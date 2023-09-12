Сегодня в Казани ожидается до +21 градуса

Во вторник, 12 сентября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков и северо-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +19 до +21 градуса. В целом по Татарстану прогнозируется от +16 до +21 °С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на этой неделе сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +4 °С.

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Татьяна Демина