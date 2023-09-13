Паркур, уличный кинотеатр и «художка»: арт-резиденцию для молодежи Нижнекамска откроют к Новому году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Нижнекамский центр креативных индустрий «База» получит в свое распоряжение два отреставрированных здания. На эти цели выделено 311,1 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района. Заниматься реализацией проекта будет республиканский Главстрой.

«Энергия должна быть в каждом элементе»

Размещаться креативная молодежь города будет сразу в двух зданиях на ул. Лесной, в домах под номерами 53 и 55. Сейчас идет подготовка этих объектов к переезду. На их реставрацию недавно было выделено еще 155 млн рублей. Тендер опубликовал Главстрой Татарстана. В проектной документации указывается, что в рамках ремонтных работ там заделана кровля, проведены отделочные работы, водоснабжение, сделана канализация, а также отопление. Кроме того, завезено техническое оборудование. В мае текущего года на территории будущего центра оштукатурили стены, установили окна, а также провели электрику и слаботочные системы. Работы должны быть завершены до конца этого года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ранее мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщал у себя в социальных сетях, что на территории центра креативных индустрий планируется разместить зоны для паркура, уличный кинотеатр, театральные и художественные студии, коворкинг-зоны и лектории.

— Энергия должна быть в каждом элементе этого пространства, так как главными действующими лицами здесь будут наши жители, — написал глава города.

Для реализации этого проекта нижнекамские чиновники даже ездили перенимать опыт Уфы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как писали сами представители креативного центра «База», на объекте проводятся финишные работы. Пространство расположено на месте бывшей базы ПАО «Нижнекамскнефтехим». На территории центра планируется проводить культурные мероприятия. Места там займут различные резиденты. В планах и создание дополнительных рабочих мест.

Во время летнего осмотра здания начальник Управления культуры Нижнекамска Гузель Мубаракшина говорила, что это место должно вместить в себя творческих людей города. По ее словам, городская администрация хочет придать большее значение таким горожанам и создать условия, где они смогут собраться в одном пространстве и показать всему Нижнекамску свое мастерство, раскрыть свой потенциал.

В пресс-службе исполкома города «Реальному времени» сообщили, что все работы по созданию центра обошлись в 311,1 млн рублей.



Апгрейд подростковых клубов уже провели

В августе 2023 года Министерство молодежи Татарстана сообщало, что на реновацию пяти региональных молодежных клубов было выделено 128 миллионов рублей. После капремонта открылся молодежный клуб «Атлант» в поселке городского типа Уруссу Ютазинского района Татарстана. В здании площадью около 300 «квадратов» появились киберзалы, кабинет психологической поддержки, многофункциональный зал и так далее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Строительные работы также были закончены в молодежных клубах Нурлатского, Алькеевского и Альметьевского районов Татарстана, а также Набережных Челнов. В автограде, например, в здании клуба появились кулинарная и швейная мастерские, спортзал с душевой и раздевалками, музыкальная студия и арт-пространства.

Как говорил руководитель ведомства Ринат Садыков, на ремонт и реконструкцию подростковых и молодежных центров за последние пять лет ушло 6,2 млрд рублей. Было отремонтировано 148 объектов. В текущем году было отремонтировано порядка 42 таких объекта. На эти цели выделено 2,7 млрд рублей из бюджета республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы сегодня гордимся тем, что обновленные центры молодежи появляются не только в крупных городах, но и в малых. Они работают не в формате 90-х годов, а там есть фитнес-залы, звукозаписывающие студии, йога-центры, — поделился Садыков.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов