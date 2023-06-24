Ринат Садыков: «К сожалению, мы наблюдаем и признаем отток молодежи из села»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«В наше время таких возможностей не было»

Встреча с министром по делам молодежи Татарстана Ринатом Садыковым началась с его воспоминаний о студенческих годах.

— Если сравнить годы моего студенчества и нынешнее время, то это кардинальная разница. Это разные по формату, качеству и составу возможности. Самое простое — это интернет, который предоставляет молодежи безграничные возможности. Любая информация, любая коммуникация, возможность получать неформальное образование, выстраивать свои бизнес-процессы вне зависимости от государства. Во времена нашего студенчества интернетом мы пользовались, только когда приходили на уроки информатики, — сказал Садыков.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Минмолодежи РТ

Спикер подчеркнул: во времена его юности не было грантовых конкурсов, каких-то проектов, а чтобы получить поддержку от государства, нужно было стучаться в дверь администрации города. Сейчас же у молодежи есть возможность получить поддержку в виде грантов.

— В Республике Татарстан реализуется программа по совершенствованию инфраструктуры молодежной политики. В регионе работают подростковые клубы, молодежные центры, детские лагеря, только за последние 5 лет на ремонт и их реконструкцию ушло 6,2 миллиарда рублей. Было отремонтировано 148 объектов. В этом году будет отремонтировано порядка 42 таких объекта. На это выделено 2,7 миллиарда рублей из бюджета республики. Мы сегодня гордимся тем, что обновленные центры молодежи появляются не только в крупных городах, но и в малых. Они работают не в формате 90-х годов, а там есть фитнес-залы, звукозаписывающие студии, йога-центры, — добавил министр.

По его словам, в этом году такие центры запустили в Агрызском и Буинском районах. Еще в трех районах республики впервые открыли подростковые клубы.

— Самое главное сейчас — это занять молодежь. Если они бездельники, если мы их не занимаем, то они начинают попадать в передряги и потом пополняют статистику МВД. Наша задача — создать условия для молодежи, чтобы она смогла самореализоваться, — подчеркнул Ринат Садыков.

«Сельской молодежи уделяется недостаточно внимания»

Далее министр акцентировал внимание на работе с сельской молодежью. Садыков сказал, что работа с ней — это одна из приоритетных задач министерства. На сегодняшний день в сельской местности проживает 240 тысяч молодых людей, и ими обязательно нужно заниматься, сказал глава Минмола РТ.

— Да, к сожалению, мы наблюдаем и признаем отток молодежи из села. Не всегда все те, кто уехал, возвращаются обратно, для нас это вызов. Сейчас вместе с нашим коллегами из Министерства сельского хозяйства РТ и Минэкономики мы разработали новую программу — «Сельская молодежь РТ». Эта программа в ближайшее время будет утверждена, и мы начнем реализовывать глубокие и содержательные проекты, которые будут направлены на социальную поддержку сельской молодежи, развитие молодежного предпринимательства в сельской местности и на реализацию социально значимых проектов. Мы понимаем и осознаем, что сельской молодежи уделяется недостаточно внимания, — сказал министр.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Садыков добавил, что сиюминутного результата не будет, на все это потребуется время. Как он подчеркнул, для достижения результата нужна системная и содержательная работа, а положительного эффекта можно добиться через 4—5 лет.

«Молодых ученых должно поддерживать государство»

Другая приоритетная задача для ведомства — работа с молодыми учеными. Глава Минмола говорит, что нужно добиться повышения их статуса. Также научным сотрудникам нужно помочь с оплатой публикаций в журналах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы хотим сделать так, чтобы они публиковали свои статьи в разных научных журналах, сегодня это упирается в 80—150 тысяч рублей. Это неподъемная цена для аспиранта, который получает сравнительно невысокую стипендию. Я глубоко убежден, что молодых ученых должно поддерживать государство. Мы этим сейчас тоже занимаемся, — подчеркнул Ринат Садыков.

«Лучше мы их выслушаем, чем этим будет заниматься кто-то другой»

По словам Садыкова, в первые месяцы своей работы он объехал все крупные вузы Татарстана, вместе с руководителями учебных заведений была проведена встреча со студенческим активом. Глава Минмола говорит, что вместе с ректорами они постарались услышать проблемы и пожелания студентов. Как сказал министр, в настоящий момент формируется план мероприятий по повышению гражданской активности студенческой молодежи.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Как ни крути, студенческая молодежь во все времена — это самая активная часть населения, она всегда открыто может выступить, изложить свои переживания и чаяния. Лучше мы их выслушаем и будем с ними работать, чем этим будет заниматься кто-то другой, — заключил Ринат Садыков.



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Артур Казанцев