Третья декада августа в Татарстане оказалась на 2—3 градуса холоднее обычного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане третья декада августа 2023 года оказалась на 2—3 градуса холоднее обычного. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики, уточнив, что за последние 35 лет наблюдений аналогичный температурный режим для этого периода наблюдался в 2015 и 2019 годах.

Среднесуточные температуры воздуха в третьей декаде августа в Татарстане преимущественно держались в пределах +13..+18°С. Они понижались до +8..+10 градусов 28 августа.

Максимальный показатель среднесуточных температур в третьей декаде августа составил +20..+25°С, минимальный — 3—8 градусов тепла.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Переход среднесуточных температур через 15°С в сторону низких значений в этом году в Татарстане зафиксировали на 8—11 дней раньше нормы. По оперативным данным, это произошло 21—24 августа.

Напомним, первая декада августа 2023 года в Татарстане оказалась на 3—4 градуса теплее обычного. Среднесуточные температуры воздуха составили 20—25°С.



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Татьяна Демина