Первая декада августа в Татарстане оказалась на 3—4°С теплее обычного

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане первая декада августа оказалась на 3—4 градуса теплее обычного. Среднесуточные температуры воздуха составили 20—25°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем воздух в Татарстане в начале августа прогревался до +30...+34 градусов. По ночам температуры не опускались ниже +11...+16°С.

— Аналогичной по температурному режиму за последние 35 лет была первая декада августа 2022 и 2021 годов, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На большей части запада Татарстана дождей в первой декаде августа не наблюдалось. На востоке республики выпало от 10 до 55% от климатической нормы осадков, а в Елабуге локально — 80%.



Напомним, в Татарстане, по прогнозу Гидрометцентра республики, в воскресенье начнется похолодание. Днем температуры воздуха не превысят +25 градусов. Аналогичная погода ожидается и в начале следующей недели.

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Татьяна Демина