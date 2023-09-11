Максим Орешкин предрек стабилизацию рубля в среднесрочной перспективе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте. Свое мнение он выразил на Восточном экономическом форуме.

Он заявил, что курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления.

— Если смотреть историю, каким есть — таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте, — это очевидно, — цитирует его ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, трое из 10 казанцев стали следить за курсом валют после ослабления рубля. Мужчины следят за курсом доллара и евро активнее, чем женщины. Влияют на интерес к валюте и финансовые возможности опрашиваемых: чем выше доход респондентов, тем внимательнее они относятся к новостям с валютной биржи.



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Айрат Назипов