Треть жителей Казани стала следить за курсом доллара и евро

Трое из 10 казанцев стали следить за курсом валют после ослабления рубля. Об этом говорят данные опроса экономически активных горожан сервисом SuperJob.

Половине жителей города — 51% — новости валютного рынка неинтересны.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Мужчины следят за курсом доллара и евро активнее, чем женщины. Влияют на интерес к валюте и финансовые возможности опрашиваемых: чем выше доход респондентов, тем внимательнее они относятся к новостям с валютной биржи.

К началу осени жители города ожидают ослабления рубля. Респонденты прогнозируют, что доллар будет стоить 108,19 рубля, а евро — 117,48 рубля. Эти цифры на 11% превышают курс, который установил Центробанк 17 августа.



Напомним, 17 августа доллар упал ниже 93 рублей, евро — ниже 101 рубля. Курс рубля продолжает расти на фоне сообщений ряда СМИ о «неформальной договоренности» Кабмина с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки, однако если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, вероятен рост фискальной нагрузки.



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Галия Гарифуллина