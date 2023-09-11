В Центробанке России разъяснили указ Путина о порядке исполнения обязательств по еврооблигациям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Центробанке России разъяснили указ президента страны Владимира Путина о временном порядке исполнения долговых обязательств по еврооблигациям. Как указал регулятор, указ не касается вопроса обмена активами с иностранными инвесторами.

— Указ уточняет ранее установленный порядок выплат (купонов, номинала) по еврооблигациям Российской Федерации. Для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным, — приводит ТАСС сообщение Центробанка.

realnoevremya.ru

Кроме того, создаются «дополнительные возможности для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются за пределами Российской Федерации. Они могут получить выплаты в рублях со счета «И». Или по своему выбору в иностранной валюте со счетов НКО АО «НРД» в зарубежных депозитариях».

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед иностранными кредиторами и нерезидентами.



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Илина Хакимова