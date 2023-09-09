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Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по евроооблигациям

17:17, 09.09.2023
Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по евроооблигациям
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед иностранными кредиторами и нерезидентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Россия вправе направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария без личного присутствия представителя рублевого счёта типа «И». Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, и иные лица.

Указ вступает в силу с 9 сентября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце июня в России изменили порядок подтверждения прав на выплаты по ее еврооблигациям. В частности, был расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг.

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Айрат Назипов
Экономика

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