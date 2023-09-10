Марат Хуснуллин о М-12: «Меньше чем за 3 года в нашей стране такие дороги никогда не строились»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такие масштабные проекты, как дорога М-12, еще не строились в России за 3 года, заявил в интервью каналу «Россия-1» вице-премьер России Марат Хуснуллин.



— Меньше чем за три года в нашей стране такие дороги никогда не строились. И в мире таких примеров немного. Я говорю: от идеи до сдачи объекта. Много было споров, много было потрачено нервов, здоровья, но у нас все получилось, — сказал он.

Он указал, что следующим построят участок дороги до Казани и полный обход города. После этого трассу продолжат по уже существующей М-7 до Башкортостана, оттуда проведут до Екатеринбурга, Тюмени и Омска, после чего последуют в направлении Новосибирск — Улан-Удэ — Чита — Хабаровск и Владивосток.

Хуснуллин добавил, что актуальной задачей является направление трассы на восток — таким образом, дорога имеет значение и как международный коридор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин 8 сентября открыл участок трассы М-12 Москва — Казань — от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). А уже в декабре этого года по трассе М-12 можно будет доехать до Казани всего за 6,5 часа (вместо 12).



Как заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, с учетом указанного участка трассы открыто более половины автодороги «Восток» от Москвы до Казани. По его словам, в 2024 году построят связку с Башкортостаном, Пермским краем и Екатеринбургом.

Проезд по участку трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей будет стоить 2,8 тысячи рублей без учета скидки, для грузовых авто цена составит 6 тысяч рублей.

В свою очередь заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев рассказал, что все заправки, расположенные на трассе М-12, будут оборудованы зарядками для электрокаров в 2024 году. По его словам, до конца 2023 года к моменту открытия автодороги до Казани всего будет действовать 16 МФЗ. В 2024 году их количество на трассе М-12 планируется увеличить до 32, уточнил он.

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Маргарита Головатенко