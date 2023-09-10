Явка на выборы муниципальных депутатов в Татарстане на 10:00 составляет 10,44%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Единый день голосования (10 сентября), согласно данным системы ГАС «Выборы», в Татарстане явка на избирательные участки составила 10,44% на 10:00, сообщает ЦИК республики.

Избирательные участки будут работать до 20:00 по московскому времени. В ЦИК РТ напомнили, что по номеру 292-84-33 работает «горячая линия» по всем вопросам.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Право на участие в довыборах имеет 71 381 избиратель, на 161 мандат претендует 541 кандидат, на участках присутствуют 654 наблюдателя. Довыборы депутатов муниципальных образований проходят в 36 округах Татарстана, работают 175 участковых и 41 территориальная избирательные комиссии.



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Илина Хакимова