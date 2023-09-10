Движение по поврежденному участку Крымского моста запустят 15 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате украинского теракта в июле, будет запущено уже 15 сентября. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на участке осталось проложить асфальт, сделать освещение и разметку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотника. По данным Национального антитеррористического комитета, это произошло в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой.

В июле Марат Хуснуллин уточнял, что стоимость восстановления Крымского моста после украинской атаки может обойтись, по предварительным данным, в 1—1,3 млрд рублей.



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Айрат Назипов