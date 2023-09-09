В Татарстане расширили состав Инвестиционного совета
Состав Инвестиционного совета Татарстана изменили. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, в состав комиссии внесли директора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Андрея Большакова.
В августе прошлого года из состава вывели бывшего главу Минпромторга Татарстана Альберта Каримова, который в мае 2022-го перешел на должность замглавы Минпромторга России. Его место занял министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
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