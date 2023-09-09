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В Татарстане расширили состав Инвестиционного совета

23:31, 09.09.2023
В Татарстане расширили состав Инвестиционного совета
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Состав Инвестиционного совета Татарстана изменили. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, в состав комиссии внесли директора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Андрея Большакова.

В августе прошлого года из состава вывели бывшего главу Минпромторга Татарстана Альберта Каримова, который в мае 2022-го перешел на должность замглавы Минпромторга России. Его место занял министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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