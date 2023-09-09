Во дворах Альметьевска установят тренажеры и оборудование для детских площадок за 9,3 млн рублей

Исполком Альметьевского района Татарстана намерен выделить 9,3 млн рублей на покупку и поставку уличных тренажеров и оборудования для детских площадок. Заказчик должен завершить работу до 30 ноября 2023 года, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Согласно документации, во дворах будут устанавливать различное оборудование. В некоторых местах появятся исключительно спортивное оборудование (велотренажеры, тренажеры для ног и груди, теннисный стол и т.д.), а в других только детские площадки (качели, игровые комплексы, карусели, шагоходы). В некоторых дворах установят скамейки.

Оборудование установят в некоторых дворах на пр. Строителей и Тукая, а также на улицах Лермонтова, Шевченко, М. Джалиля, Гафиатуллина, Бигаш, Ленина, Энергетиков, Больничной, Калинина, Фахретдина, Тельмана, Сулеймановой, 8 Марта, Автомобилистов, Советской. Еще они появятся в парке «Березовая роща».

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Все детские площадки в России могут оборудовать тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Такую инициативу поддержали в МЧС.

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Айрат Назипов