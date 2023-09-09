В Казани за месяц в ДТП пострадали 13 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За восемь месяцев 2023 года на дорогах города Казани с участием детей до 16 лет зарегистрировали 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых 100 детей получили травмы различной степени тяжести. За прошедший месяц в ДТП пострадали 13 детей, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по городу.

С 21 августа по 10 сентября 2023 года в столице Татарстана проходит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». За этот период казанские сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 150 автомобилистов за нарушение правил перевозки детей.

Еще автоинспекторы вместе с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних провели профилактические рейды вблизи школ и детских садов. Они пресекли более 60 нарушений ПДД детьми.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За семь месяцев этого года в столице республики зарегистрировали 81 ДТП с участием детей, в которых 87 несовершеннолетних получили различные травмы. У большинства из них медики зарегистрировали тяжелые травмы, остальные получили ушибы и ссадины различных частей тела.

Во вторник, 5 сентября, в 20.30 на улице Комиссара Габишева произошла авария с двумя пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, в результате ДТП пострадали 42-летняя водитель автомобиля Kia и 5-летний пассажир.

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Айрат Назипов