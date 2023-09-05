В аварии на улице Комиссара Габишева в Казани пострадал 5-летний ребенок

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

Во вторник, 5 сентября, в 20:30 на улице Комиссара Габишева произошла авария с двумя пострадавшими. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, в результате ДТП пострадали 42-летняя водитель автомобиля Kia и 5-летний пассажир.

— Они получили травмы различной степени тяжести, после оказания медицинской помощи отпущены из медицинского учреждения. Благодаря тому, что ребенок-пассажир находился в детском удерживающем устройстве, тяжких телесных повреждений удалось избежать, — рассказали в ГИБДД.

Авария произошла с участием машин Toyota и Kia. Предварительно, водитель последней, не уступила дорогу японской иномарке. Ее владелец следовал по главной дороге, тогда как женщина выезжала с прилегающей территории.

предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

Напомним, в Казани с 21 августа по 10 сентября 2023 года проходит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В эти дни сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание правилам перевозки детей.

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Айрат Назипов