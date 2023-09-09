Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу человек

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео RT на русском/t.me

Число жертв произошедшего в пятницу землетрясения в Марокко достигло 1 037. Еще 1 204 человека получили ранения, пишет RT со ссылкой на местные СМИ.

В ночь с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера.



Как сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко. Посольство страны в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.



Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

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Айрат Назипов