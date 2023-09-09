Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российские граждане не пострадали в результате землетрясения в Марокко. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

— Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказано в сообщении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера. По данным СМИ, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, ещё 672 человека пострадали.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

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Айрат Назипов