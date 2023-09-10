В России вырос спрос на жилье после повышения ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спрос на жилую недвижимость в России после повышения ставок за первые дни сентября оказался на 3% выше пиковых значений августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

— При резком росте ключевой ставки такое длительное сохранение условий наблюдается впервые. Для сферы недвижимости это положительная новость, а сохранение условий льготного кредитования позволит сохранить активность на рынке, — сообщил директор федеральной компании Ильдар Хусаинов.

По его словам, россияне активно начали подавать заявки на ипотеку еще на фоне слухов о росте ключевой ставки в конце июня — начале июля, когда спрос на ипотечные консультации в России резко вырос.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Весь июль и август спрос на ипотеку был на уровне пиковых значений. В первой половине августа он достиг рекордных значений за последние 12 месяцев, — констатировал собеседник.

Хусаинов считает, что многие опасаются дальнейшего снижения доступности ипотеки и предпочитают ускориться с решением о покупке собственного жилья.

Напомним, Банк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц.

Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может снова повысить ключевую ставку. Такую возможность допустил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность». Само заседание состоится 15 сентября.



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Айрат Назипов