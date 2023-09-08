Заседание Генассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов в Казани соберет более 100 гостей со всего мира

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани с 11 по 12 сентября состоится XVII заседание Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов, которое соберет более сотни гостей со всего мира. В течение двух дней они будут участвовать в пленарных встречах, делиться опытом и общаться на различные темы. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятия, рассказала уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

— Представлены страны — Пакистан, Азербайджан, административный регион КНР Гонконг, район Макао, Иран, Китайская Народная Республика, Япония, Малайзия, Индонезия, Татарстан и Дагестан, Республика Корея, Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Узбекистан, Йемен, Кыргызстан, Армения, Грузия, — сказала она.

На эти мероприятия приглашены уполномоченные по правам человека из 20 регионов России. Кроме того, в них примут участие консулы Узбекистана, Турции, Ирана, которые будут сопровождать своих омбудсменов в течение двух дней.

— Сегодня мы уже встречаем первых гостей — это представители китайской делегации, которые приезжают первой группой, — сказала Сабурская, отметив, что в эти дни столицу республики также посетят член постоянного Комитета центральной комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая и комиссар Госкомитета контроля КНР Му Хунъюй и омбудсмен Гонконга Винни Чиу Вай-инь.

Как подчеркнула Сабурская, мероприятие должно показать гостям из других стран, как сегодня живет Россия и республика, несмотря на то, что рассказывают о них в западных СМИ.

— В январе мы были в Анкаре вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой по приглашению омбудсмена Турции Шерефа Малкоча. Там были представители многих государств, как из Азии, так и из Европы. Но впервые я почувствовала непонимание со стороны наших коллег. Не все правда то, что сегодня пишут и говорят в европейских странах. Прислушайтесь к тому, как живет сегодня наше государство и его население. Конечно, были попытки со стороны омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца выставить нас агрессорами. В ответ же было выступление совершенно другого характера, где мы говорили о реалиях сегодняшнего дня. Поэтому хочется, чтобы те коллеги, которые к нам приедут, увидели какое мирное созидание идет в республике и стране. Какое сегодня есть межнациональное согласие, и оно есть не только в СМИ. Что это не реклама, а действительность сегодняшнего дня, — сказала она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, заседание совета директоров Азиатской ассоциации омбудсменов будет проходить в Казани второй раз. Первая встреча состоялась в 2016 году. На ней представители республики поделились со своими коллегами опытом реализации электронных услуг для населения, результатами работы по обеспечению доступа людей к информации и упрощению связи между правительством и гражданами. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин