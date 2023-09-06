ФСБ выявила 217 подпольных оружейников в 53 регионах России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов

Сотрудники ФСБ России при взаимодействии с МВД и Росгвардией выявили 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 регионах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) федеральной службы.



Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников проводились в июне — июле этого года. В результате из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства.

Среди изъятого оружия были в том числе 22 пулемета и 93 автомата, семь гранатометов, 704 артиллерийских снаряда и мины, 210 гранат.

— Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — приводит RT сообщение.

realnoevremya.ru (архив)

Только в Татарстане в январе — июле 2023 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6%.

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Маргарита Головатенко