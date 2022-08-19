Прокуратура Казани проверит сообщение о падении на ребенка тренажера на детской площадке в «Салават купере»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани организовала проверку информации о травмировании ребенка на детской площадке в «Салават купере». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По информации InKazan, пятилетний ребенок гулял с мамой на детской площадке. В какой-то момент он залез на металлический тренажер, который упал. Женщина утверждает, что он был не закреплен.

Прокуратура Казани оценит соблюдение уполномоченными лицами требований законодательства об обеспечении безопасности игровых площадок, в том числе правил эксплуатации детского игрового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В прошлом году металлические футбольные ворота упали на 9-летнюю девочку в деревне Янцобино Кукморского района Татарстана. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Халатность».



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Татьяна Демина