В Татарстане выявили свыше 400 нарушений при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 42 районах Татарстана зафиксировали более 400 нарушений при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Среди выявленных на площадках нарушений необеспечение осмотра и ремонта объектов, отсутствие обязательной информации о безопасности оборудования, а также освещения и ограждения территорий и так далее. По итогу прокурорами вынесено более 200 актов реагирования. Они находятся на рассмотрении.

Прокуратура Татарстана проконтролирует фактическое устранение выявленных на детских игровых и спортивных площадках нарушений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на указанных объектах в республике неоднократно происходили различные происшествия. Например, в прошлом году на детской площадке в казанском «Салават купере» упал металлический тренажер.

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Татьяна Демина