Раис Татарстана принял участие в церемонии запуска завода «Соллерс»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска завода компании «Соллерс» по производству двигателей в ОЭЗ «Алабуга», мероприятие прошло в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина.



На заводе организуют первое в России глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей для нужд российского автопрома и других отраслей. Будут выпускать семейство двигателей объемом 2—2,7 литра, соответствующих стандартам Евро-6.

По проекту локализуют все ключевые технологические операции — литье, поковку, механическую обработку базовых деталей двигателя, сборку и контрольные испытания. Предусмотрена локализация поршневой группы у российских поставщиков.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Производственные линии завода автоматизированы на 95%, мощность производства двигателей составляет 50 тысяч единиц в год.

Линейку двигателей будут поставлять на легкие коммерческие автомобили «Соллерс» и внедорожники УАЗ. Рассматривается поставка на линейку среднетоннажных автомобилей «КАМАЗ-Компас», а еще применение двигателей для нужд судостроения, сельхозмашиностроения и энергетики.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

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Маргарита Головатенко