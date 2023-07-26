«Соллерс» может начать выпуск туристических автобусов в начале 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Соллерс» может начать производство туристических автобусов в начале 2024 года на базе особой экономической зоны «Алабуга», заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.



— На сегодняшний день переговоры по организации производства туристических автобусов с восточным промышленным партнером ведет и «Соллерс». Производство будет организовано… при поддержке руководства республики, — приводит ТАСС слова Каримова.

Рассчитывается, что подготовительную работу закончат к концу этого года, чтобы в следующем году организовать производство.

Каримов упомянул, что открытию этой возможности поспособствовали последние решения правительства по поддержке автомобильной отрасли, использованию субсидий по получению НИОКР, льготного лизинга и программы ФРП по автокомпонентам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле в Татарстане запустили завод по производству двигателей «Соллерс». На заводе организуют первое в России глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей для нужд российского автопрома и других отраслей. Будут выпускать семейство двигателей объемом 2—2,7 литра, соответствующих стандартам Евро-6.

Недавно «Соллерс» представила версию Sollers Atlant с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой, рассчитанную на перевозку замороженной продукции.



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Маргарита Головатенко