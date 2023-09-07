В России с начала года ввели 70 млн «квадратов» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первые 8 месяцев 2023 года в России ввели в эксплуатацию около 70 млн квадратных метров жилья. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Хочу отметить очень неплохой темп жилищного строительства. По оперативным данным регионов, по итогам 8 месяцев введено порядка 70 млн кв. м. Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам, что, безусловно, является большой заслугой регионов и результатом системной работы, — сказал он.

Хуснуллин попросил не снижать темп. По его оценкам, необходимо ввести не менее 103 млн кв. м жилья, а также выдержать высокую планку в последующие годы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По данным на 5 августа 2023 года, в Татарстане введено 2,4 млн кв. м жилья, или 80,6% от годового плана. По итогам первого полугодия 2023 года республика не вошла в топ-3 регионов России по вводу жилья, заняв четвертое место.

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Айрат Назипов