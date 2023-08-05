В Татарстане введено 2,4 млн «квадратов» жилья, что составляет 80,6% от годового плана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным на 5 августа в Татарстане введено 2,4 млн кв. метров жилья, или 80,6% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

По его словам, застройщиками коммерческого жилья введено 72% от запланированного объема. Это 128 многоквартирных домов общей площадью 1 млн «квадратов». Вместе с этим выполнение программы социальной ипотеки составляет 71% от общего объема обязательств. Построены 28 домов площадью 114 тысяч кв. метров.

Также на 90% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 1,3 млн «квадратов».

Кроме того, Айзатуллин рассказал, что в текущем году в республике планируется обеспечить жильем 930 детей-сирот. По его словам, на сегодняшний день договоры найма подписаны на 47 жилых помещений. Остальные 883 в работе — часть квартир находится в строящихся домах Государственного жилищного фонда.

Вместе с этим, как рассказал министр, ведется работа по предоставлению жилья молодым семьям. Так, из 81 молодой семьи в 38 муниципальных образованиях на сегодня субсидии использовали 54 семьи из 29 муниципалитетов. Остальные 27 молодых семей осуществляют подбор квартир на рынке жилья.

Из 34 сертификатов, оформленных многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, реализовано 8 на общую площадь 733 кв. метров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Татарстан по итогам первого полугодия 2023 года не вошел в топ-3 регионов России по вводу жилья. Республика заняла четвертое место.

По динамике абсолютного прироста ввода жилья за за январь — июнь 2023 года Татарстан занял второе место среди регионов России. По динамике относительного прироста республика заняла 20-ю строчку.

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Максим Кокунин