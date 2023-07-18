Татарстан стал четвертым в России по вводу жилья в первом полугодии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по итогам первого полугодия 2023 года не вошел в топ-3 регионов России по вводу жилья. Республика заняла четвертое место, сообщили в Институте развития строительной отрасли, проанализировав данные официальной статистики.

По динамике абсолютного прироста ввода жилья за за январь — июнь 2023 года Татарстан занял второе место среди регионов России. По динамике относительного прироста республика заняла 20-ю строчку.

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане построили 2,3 млн «квадратов» жилья. Ввод жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 410,4 тыс. кв. метров, или на 21,4%.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Минстроя Татарстана на начало июля, в республике введено три четверти жилья от годового плана. Застройщиками коммерческого жилья введено 67% от запланированного объема.



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Татьяна Демина