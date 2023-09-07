Министр экологии Татарстана снова предложил сократить сбросные расходы с Куйбышевского водохранилища

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков выступил с предложением о сокращении расходов воды до 3 400 куб. м/с через гидроузел Куйбышевского водохранилища. С такой же идеей выступили представители еще четырех регионов России, сообщает пресс-служба министерства.

Сейчас сбросные расходы составляют более 5 000 куб. м/с. Росводресурсами было предложено сократить расходы воды до 4 400 куб. м/с. Согласно прогнозным расчетам, при таких расходах уровень Куйбышевского водохранилища будет снижаться с меньшей интенсивностью, чем в предыдущий период

Установленные режимы работы гидроузлов водохранилищ будут опубликованы на официальном сайте Росводресурсов.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле Александр Шадриков выступил с предложением о сокращении расходов воды до 4 000 куб. м/с, чтобы не допустить критически низкого уровня воды. Тогда большинством голосов был установлен режим работы Куйбышевского водохранилища сбросными расходами 5 000 куб. м/с.

Напомним, этим летом площадь обмеления Волги достигла невероятных размеров. Как рассказывали синоптики, одна из причин этой проблемы — жаркая погода. Среднемесячная температура превысила 5 градусов от климатической нормы, а осадков в республике выпало в три раза меньше обычного.

По состоянию на 6 сентября уровень воды в Куйбышевском водохранилище составил 50,4 метра (по Балтийской системе высоты), что на 1,62 метра ниже отметки прошлого года, — из-за этого существует риск посадки судов на мель.

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Айрат Назипов