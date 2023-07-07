Глава Минэкологии Татарстана предложил сократить расходы воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков выступил с предложением о сокращении расходов воды до 4 000 куб. м/с. через гидроузел Куйбышевского водохранилища, чтобы не допустить критически низкого уровня воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Идею обсудили в режиме видеоконференции на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. В обсуждении приняли участие представители Ульяновской и Самарской областей, Росрыболовства, Росморречфлота, МЧС России, Минсельхоза России, Росводресурсов, Росгидромета, АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго».

Позицию Шадрикова по сокращению расходов воды поддержали представители Самарской и Ульяновской областей, территории которых также граничат с Куйбышевским водохранилищем, а также представители энергетической отрасли.

Большинством голосов был установлен режим работы Куйбышевского водохранилища сбросными расходами 5 000 куб. м/с.

В прошлом году сообщалось, что на проект «Оздоровление Волги» в Татарстане до конца 2024 года выделили порядка 18 млрд рублей, из которых 13 млрд — из федерального бюджета. Также необходимо было ликвидировать иловые поля в зоне Куйбышевского водохранилища.





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Айрат Назипов