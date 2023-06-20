Раис Татарстана обсудил с главой представительства Haier в России реализацию новых проектов в Челнах

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Встреча прошла в Доме правительства республики, сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка Haier.

Также во встрече принимали участие министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, главы министерств и ведомств республики, а также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Haier — это китайская компания, которая производит бытовую технику. Создана в 1984 году как завод по производству холодильников. В 2016 году компания открыла свой завод в Набережных Челнах.

В марте прошлого года китайская компания после начала Россией СВО на Украине заявила, что не собирается сворачивать свою деятельность в России и даже, напротив, объявила о планах удвоить объем выпуска стиральных машин, доведя его до 400 тысяч единиц этой бытовой техники.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов