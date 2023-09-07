На капремонт стационара казанской горбольницы №18 выделят еще 193 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на ремонт здания стационара Центральной городской клинической больницы №18 в Казани планируется выделить еще 193,6 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет, а завершить работы планируется до декабря текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс демонтажных, а также электромонтажных работ. Вместе с этим он должен будет провести на объект новые системы вентиляции и кондиционирования. Также исполнитель обязуется закупить и поставить в медучреждение новую мебель и оборудование.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в четвертом квартале 2023 года в Казани планируют завершить первый этап капитального ремонта стационара городской больницы №18.

В здании уже обновили второй этаж блока Б. Проведена перепланировка и ремонт помещений и палат — в них установили оргтехнику, мебель, холодильники и все необходимое оборудование. В обновленных помещениях стационара больницы разместилось отделение оториноларингологии.

Также в начале 2024 года в Казани завершат капитальный ремонт стационара городской клинической больницы №16. Полностью отремонтировали второй корпус и два этажа первого корпуса.



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Максим Кокунин