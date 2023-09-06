Выпускники университетов Казани оценили сложности трудоустройства на 6,9 балла

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В столице Татарстана выпускники вузов 2023 года оценили трудности, с которыми сталкиваются в процессе поиска работы, на 6,9 балла.

Более половины респондентов (64%) назвали проблемой отсутствие опыта. Также молодые специалисты сталкиваются с ограниченным из-за низких зарплатных предложений выбором (это отметили 12% опрошенных), небольшим количеством подходящих вакансий (9%). По 2% респондентов ответили, что им мешают гендерные стереотипы нанимателей и недобросовестность работодателей, еще 2% не обладают необходимыми практическими навыками.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Кроме того, выпускники назвали такие проблемы, как неподходящее рабочее расписание, офис, расположенный далеко от дома, невозможность совмещения работы с дальнейшей учебой, отсутствие стажировок и обучающих программ.

Напомним, в августе работодатели Татарстана опубликовали 1 900 вакансий с частичной занятостью, на которые могут претендовать студенты Казани в новом учебном году. 62% фирм предлагают гибкий график, 16% — сменный. Удаленных работников ищут 22% компаний.

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Галия Гарифуллина