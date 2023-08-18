Исследование: на какие вакансии ждут студентов в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В августе в Татарстане работодатели опубликовали 1900 вакансий с частичной занятостью, на которые могут претендовать студенты Казани в новом учебном году. 16% фирм предлагают сменный график, 62% — гибкий. Удаленных работников ищут 22% компаний, говорится в исследовании платформы hh.ru.



Больше всего студентов ждут в сфере «Розничная торговля»: к ней относятся 18% вакансий. На втором и третьем месте в рейтинге находятся «Услуги для бизнеса» (11%) и «Информационные технологии» (10%). Топ подходящих для студентов предложений замыкают «Перевозки, логистика, ВЭД» и «Непищевые товары народного потребления», на которые приходятся по 6% вакансий.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Наиболее распространенные должности для учащихся — это курьер, упаковщик и продавец-консультант.

65% казанцев сообщили, что совмещали первую работу с учебой. Чаще всего жители города впервые устраивались работать грузчиками (8%). Еще по 7% начинали свой рабочий стаж с администратора или официанта, а по 5% — с консультанта в магазине, промоутера и рабочего на производстве. 24% начали сразу работать по специальности.

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Галия Гарифуллина