В этом году количество жалоб на коллекторов от татарстанцев снизилось почти на 20%

За семь месяцев текущего года количество жалоб татарстанцев на коллекторские организации снизилось до 545 (за аналогичный период прошлого года их было порядка 700). Об этом сообщил начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности, ГУФССП по республике Дмитрий Богумель.

По его словам, всего в 2021 году было зафиксировано 733 обращения, а в прошлом году — 1 057.

— Учитывая значительный рост жалоб граждан по данному направлению наш отдел был вынужден перестроить свою работу, чтобы принять меры для снижения количества нарушений и обращений, — сказал он.

Как отметил Богумель, чаще всего граждане жалуются на превышение взаимодействий — слишком частые звонки и СМС-сообщения. Всего же, по его словам, на сегодняшний день в Татарстане работают 13 коллекторских организаций. Ранее их было 14, но одно из агентств не смогло осуществлять свою деятельность в рамках законодательства.

— Чем больше нарушений допускают коллекторские организации либо организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности, тем больше жалоб, — подчеркнул он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июле этого года на рассмотрение в Госдуму были внесены новые правила общения коллекторов с должниками в мессенджерах. Согласно им, если человек, задолжавший по кредиту, дал ответ, то в течение дня взыскатель может отправить ему сколько угодно сообщений.



В начале того же месяца президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому насилие или угрозы со стороны коллекторов караются сроком до 10 лет. А еще месяцем ранее в Госдуме вновь ужесточили наказание для коллекторов. Им грозят штрафы за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия. Штрафы составят до 5 млн рублей. Также коллекторов могут приговорить к принудительным работам или лишить свободы на 10 лет, если преступление организовала группа.



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Максим Кокунин