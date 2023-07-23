В ГД внесли новые правила общения коллекторов с должниками в мессенджерах

В Госдуму внесли новые правила общения коллекторов с должниками в мессенджерах. Если человек, задолжавший по кредиту, дал ответ, то в течение дня взыскатель может отправить ему сколько угодно сообщений, сообщает РБК.

Уточняется, что правила сбора долгов с физических лиц в России распространятся на чаты между коллекторами и должниками, следует из поправок ко второму чтению в закон «О взыскании» (230-ФЗ), опубликованных на этой неделе.

В документе появилось новое понятие — «обмен сообщениями» — и прописан новый подход: если на первое сообщение коллектора должник дал ответ, то в течение этого дня взыскатель может отправлять клиенту сколько угодно сообщений, пока диалог не будет завершен. Это будет считаться одним случаем контакта.

Насилие или угрозы со стороны коллекторов караются сроком до 10 лет, такой закон в начале этого месяца подписал президент России Владимир Путин.



Закон устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Для сотрудников кредитных организаций или нанятых ими коллекторов предусмотрен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет за угрозы применения насилия, уничтожения и повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин