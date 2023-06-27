Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов

Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.



Коллекторам будут грозить штрафы за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и применение насилия. Штрафы составят до 5 млн рублей. Также коллекторов могут приговорить к принудительным работам или лишить свободы на 10 лет, если преступление организовала группа.

Володин считает, что закон защитит россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Проект вводил уголовную ответственность за действия с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

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Маргарита Головатенко