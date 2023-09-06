Минфин ждет разблокировки активов россиян на 100 млрд рублей в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

До конца этого года Минфин ожидает разблокировки замороженных в иностранных депозитариях активов частных инвесторов на сумму 100 млрд рублей, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.



Он уточнил, что министерство создаст для этого возможности. Речь идет об операциях между экономическими субъектами — гражданами, бизнесом, брокерами.

Среди иностранцев тоже есть желающие забрать деньги, как и в России есть инвесторы, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этого достаточно, чтобы они смогли договориться и провести обмен.

Сейчас заморожены активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей. Обмен в первую очередь будет доступен российским инвесторам с небольшими счетами. Планируется сначала охватить граждан с портфелями до 100 тыс. рублей — это подавляющее число частных клиентов.

Правительство и Центробанк уже подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. О конкретных шагах пока не сообщается.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко