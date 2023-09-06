Курс доллара на Мосбирже превышал 98 рублей впервые с 15 августа

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара на Мосбирже 6 сентября впервые с 15 августа превышал 98 рублей, согласно данным валютных торгов.



По данным на 07.00 мск, доллар рос на 0,2%, до 98,1 рубля, к 07.04 вырос до 98,23 рубля (+0,33%).

5 сентября курс доллара на Мосбирже впервые с 16 августа превысил 97 рублей.

15 августа в начале валютных торгов на Мосбирже рубль продолжал расти по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с закрытием предыдущей сессии. В первую минуту открытия торгов курс доллара снижался на 5,46% — до 92,6 рубля, курс евро — на 3,18%, до 103,75 рубля, курс юаня — на 0,45%, до 13,33 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко