Курс доллара впервые с 16 августа превысил 97 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Курс доллара на Мосбирже впервые с 16 августа превысил 97 рублей, об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07.00 мск, доллар рос на 0,2%, до 97,065 рубля.

К 07.15 доллар немного ускорил рост до 97,27 рубля (плюс 0,41%). К 08.33 доллар поднялся до 97,33 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Евро в то же время растет на 0,31%, поднимаясь до 105 рублей, по состоянию на 08.33 евро достиг отметки в 105,08 рубля. На открытии торгов курс евро вырос на 23 копейки и составлял 104,92 рубля.

В свою очередь, курс юаня вырос на 1 копейку и составил 13,31 рубля. На 08.33 он торговался на отметке 13,347 рубля.

Во вторник, 15 августа, в начале валютных торгов на Мосбирже рубль продолжал расти по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с закрытием предыдущей сессии. В первую минуту открытия торгов курс доллара снижался на 5,46% — до 92,6 рубля, курс евро — на 3,18%, до 103,75 рубля, курс юаня — на 0,45%, до 13,33 рубля.



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Илина Хакимова