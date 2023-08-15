Рубль продолжает укрепляться к основным мировым валютам

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во вторник, 15 августа, в начале валютных торгов на Московской бирже рубль продолжает расти по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с закрытием предыдущей сессии, об этом свидетельствуют данные торгов.



В первую минуту открытия торгов курс доллара снижался на 5,46% — до 92,6 рубля, курс евро — на 3,18%, до 103,75 рубля, курс юаня — на 0,45%, до 13,33 рубля.

Однако уже к 07.03 по мск основные валюты замедлили падение: курс доллара снижался на 0,57%, до 97,1 рубля, евро — на 0,71%, до 106,29 рубля.

По состоянию на 07.28 мск курс доллара составил 96,23 рубля, курс евро — 104,86 рубля.

Рубль начал укрепляться к основным мировым валютам после анонса внеочередного заседания Банка России по ключевой ставке вчера. Совет директоров Банка России сегодня проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. По плану оно должно было состояться 15 сентября.



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Илина Хакимова