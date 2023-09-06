Сегодня в Казани до +25 градусов

В Казани в среду, 6 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +23—25 градусов. Ветер западный, юго-западный 4—9 м/с, местами порывами до 12 м/с

В целом по республике прогнозируется от +21 до +26°С. Также местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой.

Напомним, Татарстан в начале недели находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем на территории региона установилась теплая сухая погода с максимальными температурами +20—25 градусов.



Уже с середины недели, 7 сентября, через республику пройдет холодный атмосферный фронт с дождем. Ночью ожидаются температуры от +9 до +14°C, днем они не превысят +14—19°C. По предварительному прогнозу, в пятницу, 8 сентября, погоду в регионе сформирует тыловая часть циклона с северным порывистым ветром. Местами ожидаются дожди, температуры понизятся до +4—7 °C ночью и +12—17°C днем. В субботу, 9 сентября, ожидается дождь. Днем температура воздуха составит +16—21°C.

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Максим Кокунин