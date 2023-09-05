Минсельхозпрод Татарстана: опасений по дефициту сахара в республике нет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Четыре района Татарстана приступили к сбору урожая сахарной свеклы. Площадь уборки составляет 52 тысячи га, всего в настоящий момент убрано 3,9 тысячи га, или 7%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, на сегодняшний день уже накопано 115 тысяч тонн свеклы, а ее урожайность достигает 295 ц/га.

— Заинский сахарный завод начал переработку сырья, выработано 2 тысячи тонн сахарного урожая. Буинский сахарный завод будет запущен в 10-х числах сентября. По предварительным расчетам, ожидаем более 1,5 млн тонн корней сахарной свеклы — это около 180 тысяч тонн сахарного песка. Для обеспечения населения требуется 100 тысяч тонн. Опасений по дефициту данной продукции мы не видим, — рассказал Зяббаров.

Напомним, с 1 октября в России могут ввести квоты на импорт семян по девяти культурам, в том числе сахарной свеклы. Исключение могут сделать только для ввоза из стран — членов ЕАЭС.



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Максим Кокунин