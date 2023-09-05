В российском Google обнаружили признаки преднамеренного банкротства

В российской дочке корпорации Google — ООО «Гугл» — обнаружили признаки преднамеренного банкротства, сообщает RT.



В заключении временного управляющего компанией на портале «Федресурс» указано, что в ситуации с корпорацией рассматривались судебные тяжбы в России, касающиеся удаления запрещенной информации и блокировки российских ресурсов на YouTube. Отмечается, что это было субъективным решением Google.

— Выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Гугл». Признаки фиктивного банкротства ООО «Гугл» не выявлены, — сказано в сообщении.

В августе суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков о СВО.

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Маргарита Головатенко