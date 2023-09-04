В Казани хотят добавить автобусы на маршрут №94

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сотрудники казанской мэрии пообещали по возможности решить проблему с автобусами, едущими в поселок Привольный. Так они отреагировали на жалобы казанцев, чьи дети не успевают приехать вовремя в школу из-за расписания общественного транспорта.

— Автобус не укладывается в расписание. Диспетчер говорит: «Что вы хотите, автобус же один». Дети, выйдя из дома в 6:40, на первый урок опоздали, потому что автобус, который выезжает в 7:00, ехал почти час только в одну сторону, — написала одна из жительниц в комментариях.

В мэрии хотят увеличить количество автобусов на маршруте №94. Но для этого нужны деньги.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Как сообщает комитет по транспорту, после изучения пассажиропотока на маршруте №94, по просьбам жителей, будет рассмотрена возможность увеличения количества автобусов на этом направлении при выделении финансирования, — подчеркнули в исполкоме.

Месяц назад сотрудники казанской мэрии отреагировали на обращения местных жителей относительно планов по благоустройству поселков Привольный и Вишневка.

Они объяснили, что отправили письмо о приоритетной потребности строительства учреждения в указанных населенных пунктах в Министерство образования и науки Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов